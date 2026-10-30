Die Beamten haben am Mittwoch auf Anordnung des Quästors Giuseppe Ferrari ihre Kontrollen in Bozen verstärkt. An der Aktion beteiligten sich Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei mit einer Hundestaffel sowie die Ortspolizei.<BR \/><BR \/>In der Südtiroler Straße kontrollierten die Beamten einen 26-jährigen Marokkaner, der insgesamt rund drei Gramm Haschisch bei sich hatte. Er wurde dafür bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gemeldet. Auf dem Pfarrplatz spürte die Hundestaffel der Finanzpolizei zudem ein rund fünf Gramm schweres Haschischstück auf. Die Substanz wurde beschlagnahmt, der Besitzer ist unbekannt.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages wurden außerdem zwei marokkanische Staatsbürger wegen Diebstahl angezeigt. Zwei weitere ausländische Staatsbürger wurden wegen der Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt. <BR \/><BR \/>Ein 32-jähriger Marokkaner wurde zudem wegen der Missachtung eines Verbots angezeigt, sich in bestimmten zentralen Bereichen der Stadt aufzuhalten. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 205 Personen und 23 Fahrzeuge.