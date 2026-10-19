Das erklärte Ziel der großangelegten Operation des Carabinieri-Provinzkommandos Bozen war eine verstärkte Präsenz in den belebtesten und sensibelsten Zonen der Stadt, um den Drogenhandel einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. <h3>\r\nDrogen von Haschisch bis Crack – Quer durch alle Altersklassen<\/h3>Insgesamt 18 Personen wurden der Präfektur als Drogenkonsumenten gemeldet. Die Bandbreite der sichergestellten Substanzen reichte von Haschisch über Kokain und Heroin bis hin zu Crack.<BR \/><BR \/>Dabei zeigte sich laut den Ermittlern einmal mehr, dass der Drogenkonsum keine Altersgrenzen kennt: Unter den Aufgegriffenen befanden sich minderjährige Schülerinnen ebenso wie ein 19-Jähriger, der mit einer Präzisionswaage unterwegs war, bis hin zu fast 60-jährigen Männern.<h3>Zwei Männer mit Messern und Drogen unterwegs<\/h3>Besonders besorgniserregend für die Ordnungshüter: Zwei der kontrollierten Männer trugen nicht nur Rauschgift bei sich, sondern waren auch bewaffnet.<BR \/><BR \/>Ein 19-Jähriger sowie ein 31-Jähriger, der mit Crack und Heroin erwischt wurde, führten verbotene Messer mit sich. Beide werden sich nun wegen des unbefugten Mitführens von Waffen verantworten müssen. Die gesamten aufgefundenen Drogen wurden beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen an den Brennpunkten der Landeshauptstadt auch in den kommenden Wochen unvermindert fortzusetzen.