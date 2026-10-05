An dem Großeinsatz zur Prävention und Bekämpfung der Straßenkriminalität waren Einsatzkräfte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei beteiligt. Besonders im Blickpunkt standen Waffen und gefährliche Gegenstände.<BR \/><BR \/> Eine Streife kontrollierte am Sonntagabend einen 41-jährigen, vorbestraften italienischen Staatsbürger. Bei ihm fanden die Beamten ein Taschenmesser sowie eine rund zehn Zentimeter lange Beißzange. Er wurde wegen des Tragens potenziell gefährlicher Gegenstände angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Vormittag hingegen überprüfte die Polizei nach Hinweisen von Anwohnern einen 35-jährigen polnischen Staatsbürger. Der Mann hatte ein verbotenes Springmesser bei sich und kassierte eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes.<h3>Gestohlenes E-Bike und Verstöße gegen Aufenthaltsverbote<\/h3>Im Rahmen derselben Kontrollaktion wurde ein 31-jähriger Tunesier wegen Hehlerei angezeigt. Er war im Besitz eines gestohlenen Elektrofahrrads, das die Polizei sicherstellen und umgehend seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben konnte.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden sechs weitere ausländische Staatsbürger erwischt und angezeigt, die sich trotz eines aufrechten Aufenthaltsverbots für das Gemeindegebiet von Bozen in der Landeshauptstadt aufhielten.<BR \/><BR \/>Die Gesamtbilanz der zweitägigen Schwerpunktaktion: Neben den 197 identifizierten Personen wurden auch 24 Fahrzeuge gezielt kontrolliert.