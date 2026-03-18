Der Bozner Quästur Giuseppe Ferrari hat am gestrigen Tag außerordentliche Kontrollen im Stadtgebiet angeordnet. Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag im und rund um das Einkaufszentrum Walter Park. Weitere Maßnahmen wurden im Bereich des Verdiplatzes sowie im Kapuzinerpark gesetzt. <BR \/><BR \/>In der Nacht kontrollierten Beamte ein Fahrzeug mit drei rumänischen Staatsbürgern – einem Mann und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren –, die nicht in Bozen wohnhaft sind. Im Kofferraum, im Fach für das Reserverad, fanden die Polizisten zwei Schraubenzieher, zwei Cuttermesser, eine Zange, eine Kneifzange sowie eine Tube Klebstoff. Letzterer wird häufig von Kriminellen verwendet, um Türschlösser zu manipulieren und festzustellen, ob Bewohner abwesend sind. Die drei Personen wurden zur Quästur gebracht und wegen des Mitführens von Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können, angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Nachmittag wurde zudem eine Polizeistreife zu einem Supermarkt im Industriegebiet gerufen, nachdem ein Diebstahl gemeldet worden war. Laut Angaben des Sicherheitspersonals hatte eine Kundin Waren versteckt, ohne diese zu bezahlen. Als sie zur Herausgabe aufgefordert wurde, habe sie das Personal angegriffen und sei geflüchtet. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten die Frau wenig später in der Nähe ausfindig machen. Sie wurde zur Quästur gebracht und wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 142 Personen identifiziert und 18 Fahrzeuge überprüft.