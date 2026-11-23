An den Kontrollen im Gemeindegebiet beteiligten sich Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei mit Drogenspürhundestaffel und Stadtpolizei. Der Einsatz konzentrierte sich auf besonders sensible Bereiche in und rund um Brixen. <BR \/><BR \/>In der Romstraße etwa beschlagnahmten die Einsatzkräfte 10 Gramm Haschisch und 1,5 Gramm Kokain. Die Drogen waren bereits in verkaufsfertige Dosen abgepackt.<BR \/><BR \/>Bei den Kontrollen ordneten die Polizeikräfte zudem die Einziehung einer Waffe an, die sich im Besitz der betreffenden Person befand. Im „Station Center“ nahe dem Bahnhof wurde des weiteren ein 58-jähriger ausländischer Staatsbürger ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung angetroffen – gegen ihn wurde ein Ausweisungsdekret vollstreckt. <BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 48 Personen – darunter 23 ausländische Staatsbürger – sowie sechs Gewerbebetriebe.