Kontrollen in Brixen: Kokain, Haschisch und Alkoholmissbrauch

Gutmütiger Mann von Jugendlichen abgezockt

Am späten Abend wurden am Bahnhof von Brixen die Züge, die von Bozen kamen, kontrolliert. Dank der Spürhunde wurden 20 Päckchen (insgesamt 8 Gramm) mit kokainähnlichen Substanzen bei unbekannten Personen in der Unterführung sichergestellt.Danach kontrollierten die Beamten eine Bar im Stadtzentrum und beschlagnahmten mehrere Gramme Haschisch und Kokain bei 2 mehrfach vorbestraften jungen Männern, die vergeblich versuchten zu fliehen: Die Personen, ein Marokkaner und ein Mazedonier, wurden angezeigt.Anschließend kontrollierte die Polizei mit den Spürhunden noch eine Diskothek, wo einige Gramm Drogen sichergestellt wurden. 2 junge Männer, einer aus Brixen und einer aus Meran, versuchten sich der Kontrolle zu entziehen: Sie wurden aufgehalten und angezeigt.Die Polizei hatte in der Nähe der Diskothek noch 2 weitere Einsätze: Beim ersten wurde ein sichtlich angetrunkener Mann bestraft, weil er Passanten belästigte.Beim zweiten Einsatz musste die Polizei eingreifen, weil 3 Jugendliche dabei waren, einen gutmütigen Mann auszunehmen: Sie baten ihm, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Der Schein war aber gefälscht und die Jugendlichen weigerten sich, das getauschte Geld zurückzugeben und drohten dem Mann.