Kontrollen in Diskothek: Inhaberin und 3 illegale Türsteher bestraft

Am Wochenende wurden in Südtirol einige Lokale kontrolliert. - Foto: © Quästur Bozen

In einer Diskothek in Südtirol trafen die Beamten bei der Kontrolle auf 3 illegale Türsteher. Die Inhaberin der Disco und die Türsteher bekamen eine Strafe von insgesamt 10.000 Euro.



Auch in der zweiten Diskothek, die von den Beamten kontrolliert wurde, wurden Strafen ausgestellt, weil 3 „Supporter“ nicht regelkonform angestellt waren.