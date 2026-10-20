In der Wohnung, die sich laut Polizeibericht in einem prekären hygienischen Zustand befand, stellten die Ordnungshüter bei der anschließenden Durchsuchung verschiedene illegale Substanzen sicher: beim 54-jährigen Bewohner über 16 Gramm Haschisch, eine geringe Menge Kokain, einen abgebrannten Joint sowie zwei Präzisionswaagen, die mutmaßlich auf einen möglichen Weiterverkauf hindeuten könnten; beim 51-jährigen Anwesenden fast 20 Gramm Haschisch, beim 37-Jährigen rund 2 Gramm Haschisch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wegen der Funde wurden die beiden älteren Männer wegen des Verdachts auf Drogenbesitz zum Zweck des Weiterverkaufs auf freiem Fuß angezeigt. Der 37-Jährige wurde hingegen wegen Drogenbesitzes zum Eigenbedarf gemeldet. Sämtliche Substanzen und Utensilien wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri betonen, dass dieser Einsatz Teil der kontinuierlichen Kontrolltätigkeit im Unterland ist, um die Verbreitung von Betäubungsmitteln konsequent zu bekämpfen und die öffentliche Sicherheit sowie die Gesundheit der Gemeinschaft zu schützen.