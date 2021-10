Kontrollen und mehrere Anzeigen im Pustertal

Ein 37-jähriger Mann aus Lüsen musste seinen Führerschein abgeben, weil er betrunken am Steuer erwischt wurde. Bei einer Kontrolle im Gadertal wurde ein 28-jähriger Mann, der den Carabinieri bereits bekannt war, im Besitz eines Joints mit Marihuana angetroffen. Ihm wurde der Führerschein entzogen und er wurde beim Regierungskommissariat angezeigt.Ein 19-Jähriger aus Brescia ohne Führerschein wurde auf der Gadertaler Straße angehalten. Im selben Straßenabschnitt wurden 2 23 Jahre alte Männer aus Mareo/Enneberg und ein St. Lorenzner in alkoholisiertem Zustand in einem Auto angetroffen. Alle mussten ihren Führerschein abgeben.Ein 55-jähriger Mann aus Bruneck wurde bei einer Kontrolle in Stadtnähe angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden 2,5 Gramm Kokain gefunden. In der Wohnung des Mannes wurden daraufhin weitere 10 Gramm Kokain gefunden und beschlagnahmt. Der Mann wurde als Drogenkonsument gemeldet. Zudem war der Mann im Besitz eines Waffenscheins. Dieser wurde beschlagnahmt, da der Konsum von Drogen nicht mit dem Besitz von Waffen vereinbar ist.Zudem hatte der Mann bei einem Umzug der Polizei nicht wie vorgeschrieben mitgeteilt, dass sein Revolver an eine andere Adresse gehört. Er wurde daher auch wegen Nichtmeldung einer Waffe sowie wegen illegalen Munitionsbesitzes angezeigt, da er viel mehr Munition besaß, als gemeldet worden war.

d