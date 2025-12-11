Der Vorfall ereignete sich an der Bushaltestelle in der Brennerstraße in Leifers. Die Kontrolleure waren gerade dabei, die Fahrkarten der Passagiere eines Linienbusses zu überprüfen, als ein 25-jähriger Mann aus Leifers – der bereits mehrfach bei der Justiz aufgefallen sein soll – äußerst aggressiv reagierte.<BR \/><BR \/>Der junge Mann soll die beiden Kontrolleure laut Angaben der Behörden ohne ersichtlichen Grund schwer bedroht und sogar Todesdrohungen ausgesprochen haben – offenbar, um sich der Kontrolle zu entziehen.<BR \/><BR \/>Während der Mann den Bus selbstständig verließ, alarmierten die Kontrolleure umgehend die Carabinieri. Streifen der Station Branzoll und Neumarkt rückten sofort aus und konnten den Verdächtigen unweit der Haltestelle antreffen.<BR \/><BR \/>Die Beamten beruhigten den aufgebrachten 25-Jährigen, stellten seine Identität fest und unterstützten gleichzeitig die beiden Kontrolleure, die später bei der zuständigen Dienststelle Anzeige erstatteten.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde auf freiem Fuß wegen Bedrohung eines öffentlichen Amtsträgers bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.