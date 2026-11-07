<BR \/>Staats-, Finanz-, Stadtpolizei sowie Carabinieri waren an den von Quästor Giuseppe Ferrari organisierten intensiven Kontrollen in Bozen beteiligt. Dabei hielten die Ordnungshüter insgesamt 26 Fahrzeuge an, identifizierten 122 Personen und zeigten acht davon an. <h3>\r\nKlappmesser beschlagnahmt <\/h3>\r\nBereits am Vormittag stießen Polizisten in der Südtiroler Straße auf einen verdächtigen 29-jährigen Marokkaner mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er ein Klappmesser bei sich trug – die Beamten beschlagnahmten es und zeigten den jungen Mann wegen illegalem Mitführen einer Waffe bzw. eines gefährlichen Gegenstands an. <BR \/><BR \/>Wenig später wurden die Sicherheitskräfte in einen Supermarkt der Altstadt gerufen, wo offenbar ein Diebstahl begangen wurde. Bei einem 33-jährigen Pakistaner, der bereits aktenkundig ist, entdeckten die Beamten die entwendete Ware. Auch er wurde auf freiem Fuß angezeigt – wegen versuchtem Diebstahl unter erschwerten Umständen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus zeigten die Ordnungshüter einen 28-jährigen Pakistaner sowie einen 33-jährigen Tunesier an, die ein gestohlenes Smartphone und gestohlene Kleidung bei sich trugen. <h3>\r\nAufenthaltsverbot missachtet <\/h3>\r\nZwei weitere Tunesier – einer im Alter von 38, der andere im Alter von 39 Jahren – wurden ertappt, als sie sich Zugang zu einem Magazin in der Handwerkerzone der Landeshauptstadt verschaffen wollten. Auch sie wurden angezeigt. <BR \/><BR \/>Schließlich stießen die Beamten auf zwei ausländische Staatsbürger, die ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen missachtet hatten.