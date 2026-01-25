<BR \/>Zwei Hundestaffeln begleiteten die Carabinieri bei den intensiven Kontrollen in der Landeshauptstadt – mit der Operation wollen die Beamten gezielt gegen Drogen- und Vermögensdelikten sowie Gefahrensituationen im Verkehr vorbeugen. <h3>\r\nMann ohne Führerschein am Steuer <\/h3>\r\nSo zogen die Carabinieri an einem der 19 Kontrollposten, die sie in und außerhalb der Landeshauptstadt eingerichtet hatten, einen Lenker aus dem Verkehr. Er soll sich nämlich ans Steuer gesetzt haben, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus erwischten die Ordnungshüter eine Person mit einer geringen Menge Rauschgift – sie wurde wegen Drogenbesitz angezeigt. Schließlich kontrollierte eine Streife der Carabinieri einen Mann und stellte fest, dass eine polizeiliche Fahndung gegen ihn lief. Er wurde in die Carabinieri-Kaserne gebracht. <BR \/><BR \/>Die intensiven Kontrollen betrafen auch öffentliche Lokale – sowohl um die Besucher zu kontrollieren, als auch um Einbrüchen vorzubeugen. <h3>\r\nEine Festnahme im Zuge mehrwöchiger Kontrollen <\/h3>\r\nDie gestern durchgeführte Operation ist laut einer Aussendung Teil einer mehrwöchigen Aktion der Carabinieri zur Bekämpfung der Kriminalität in der Landeshauptstadt. <BR \/><BR \/>In diesem Zeitraum wurden vier Personen wegen Eigentumsdelikten angezeigt werden. Auch erstatteten die Carabinieri Anzeige gegen einen illegalen Einwanderer, beschlagnahmten bei mehreren Einsätzen Drogen und zogen einen Alkolenker aus dem Verkehr. <BR \/><BR \/><BR \/>In einem Fall klickten auch die Handschellen – und zwar für einen Verdächtigen auf einem E-Roller, der von den Carabinieri beim Verkauf einer Dosis Rauschgift beobachtet wurde. <BR \/><BR \/>Beim Anblick der Ordnungshüter soll der Mann die Flucht ergriffen haben – als die Beamten ihn einholten, soll er Widerstand geleistet und sich geweigert haben, sich auszuweisen. Der Mann soll Drogen bei sich getragen – er wurde verhaftet.