Kooperation der Stromverteiler für Maßnahmen gegen Arbeitsunfälle

Edyna aus Südtirol, AcegasApsAmga Trieste, Deval Valle d’Aosta, E-Distribuzione auf nationaler Ebene und SET Trento initiierten einen Prozess zum kontinuierlichen Austausch der besten Praktiken, um die effizientesten Sicherheitsbedingungen für ihre Techniker und die zahlreichen Unternehmen zu gewährleisten, die an der Entwicklung und Verwaltung der Stromverteilungsanlagen arbeiten. Die Zusammenarbeit ist das Ergebnis einer Initiative, die vor einigen Jahren begonnen hat und nach und nach weitere Stromverteiler in Italien und Europa einbeziehen soll.Die Stromnetze sind der Grundpfeiler der Energiewende und werden ständig erneuert und technologisch angepasst, um den Anforderungen eines Stromsystems gerecht zu werden, das zunehmend auf Technologie, Digitalisierung und Dienstleistungsqualität ausgerichtet ist. Die umfangreichen Investitionen, die dafür in die italienischen Stromnetze getätigt werden, können nur unter besonderer Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten durchgeführt werden.Die Unternehmen des Sektors beschlossen daher, einige ihrer wichtigsten Erfahrungen zu teilen, wie zum Beispiel die neuen Vorrichtungen von Edyna für sicheres Arbeiten auf Dächern und Masten, das Projekt „BOSS“ von SET zur Verhaltenssicherheit, die elektrische Risikobewertung „Arc Flash“ von AcegasApsAmga, das konkrete Management eines Beinahe-Unfalls von Deval und schließlich das neue Lehr- und Buddy-Projekt von E-Distribuzione.

