Korfu: Brand an Bord von italienischer Fähre unter Kontrolle

Der Brand an Bord der italienischen Autofähre „Euroferry Olympia“, die führerlos nördlich der griechischen Insel Korfu und wenige Seemeilen vor der albanischen Küste dahin trieb, ist unter Kontrolle. Dies berichtete die Reederei Grimaldi, Betreiberin des Schiffes, am Samstag.Gerettet wurden ein bulgarischer und ein afghanischer Lkw-Fahrer, die sich in der Garage des Schiffes mit Dutzenden Fahrzeugen aufhielten.Die beiden Männer wurden per Hubschrauber evakuiert und umgehend zur Untersuchung ins Krankenhaus von Korfu gebracht.Der 65-jährige Bulgare habe wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden müssen, berichteten italienische Medien. Der 25-jährige Afghane sei wohlauf.Die Unternehmensleitung der Grimaldi dankte „allen an den Rettungsmaßnahmen beteiligten italienischen und griechischen Behörden, insbesondere der italienischen Finanzpolizei und der griechischen Küstenwache, für ihr schnelles Eingreifen“. Die italienischen Gewerkschaften baten die Reedereien um ein Treffen, um das Thema Sicherheit an Bord von Fähren zu diskutieren.Bis Freitagabend konnten 280 Menschen in Sicherheit gebracht werden. 12 Menschen werden laut der Küstenwache vermisst. Bei den Vermissten handelt es sich vornehmlich um Lkw-Fahrer, die die Nacht auf Freitag, als der Brand ausbrach, in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht hatten. Es wird aber befürchtet, dass auch blinde Passagiere an Bord gewesen sein könnten.Die meisten Passagiere waren nach Ausbruch des Brandes koordiniert von der Besatzung in Sicherheit gebracht, wie die meisten Augenzeugen Reportern vor Ort sagten. Spektakulär war die Rettung von 2 Menschen, die zunächst in einem der Decks eingeschlossen worden waren. ( STOL hat berichtet Ein Sonderkommando der griechischen Kriegsmarine seilte sich von einem Hubschrauber auf die Fähre ab. Wenig später wurden 2 in der Fähre eingeschlossenen Menschen aufgenommen und in Sicherheit gebracht. Die Suche nach weiteren in der Fähre eingeschlossenen Menschen musste in der Nacht wegen der Dunkelheit und der Brände eingestellt werden.

apa/stol