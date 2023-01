In diesen Ländern ist die Korruption am größten

Italien auf Rang 41 von 180

Dänemark führt Ranking an

Ungarn stürzt ab

Insgesamt zeichnet der Bericht kein sonderlich positives Bild, was den Kampf gegen Korruption weltweit betrifft: 95 Prozent der Länder hätten in den vergangenen 5 Jahren kaum Fortschritte vorweisen können.Eine wachsende Gefahr geht nach Einschätzung von Transparency International von autokratischen Staaten wie Russland, Aserbaidschan, Katar oder Marokko aus. Diese nutzten „strategische Korruption“, „um in unzulässiger Weise Einfluss auszuüben und ihre Interessen durchzusetzen“.Transparency International vergleicht international die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor. Punkte werden etwa danach vergeben, ob eine Regierung Korruption erfolgreich eindämmt und ob korrupte Amtsträger strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. Bestechung und Bestechlichkeit, Nepotismus, Entwendung öffentlicher Mittel, die effektive Strafverfolgung von korrupten Amtsträgern sowie wirksame Integritätsmechanismen im öffentlichen Sektor werden unter Korruption erfasst.Italien erhielt im aktuellen Index 56 von 100 Punkten und steht damit in dem Ranking von 180 Staaten an 41. Stelle. Damit konnte Italien keine wesentliche Verbesserung im Kampf gegen Korruption vorweisen: 2019 kam Italien auf 53 Punkte. 2021 fuhr man ebenfalls 56 Punkte ein. Vor 10 Jahren lag der Score des Landes noch bei 43 Punkten.Ausgewertet werden für den Index Daten von 12 unabhängigen Institutionen, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und Wirtschaftsklima spezialisiert haben. Steuerbetrug, Geldwäsche oder illegale Finanzströme im privaten Sektor werden nicht erfasst. Zu den Quellen, auf die sich der Index stützt, gehören unter anderem Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung, der Afrikanischen Entwicklungsbank und des Weltwirtschaftsforums.Wie im letzten Jahr bleibt Dänemark auf Rang 1. Neuseeland und Finnland erzielen „ex aequo“ den 2. Platz. Die Schweiz verteidigte Rang 7 und Deutschland belegt Rang 9. In Österreich ist die Korruption gestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr ist Österreich im Ranking um 3 Plätze abgefallen und liegt nun auf Platz 22.Der Oman hat in diesem Jahr mit einem Minus von 8 Punkten am meisten verloren. Der Staat landet auf Rang 69. Am Ende der Rangliste finden sich Südsudan und Syrien, mit jeweils 13 Punkten sowie Somalia mit 12 Punkten.Zu den europäischen Ländern, bei denen die Kurve in den zurückliegenden 10 Jahren nach oben zeigte, gehören die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland. Positiv wird auch die Entwicklung in Griechenland beurteilt, das zwar mit 52 Punkten immer noch nicht besonders gut dasteht, aber immerhin 16 Punkte hinzugewann.Ganz anders sieht es laut Transparency International in Ungarn aus, das in diesem Index 2022 Bulgarien als der EU-Staat mit dem schlechtesten Wert ablöste. Ungarn sackte demnach im Zeitraum von zehn Jahren um 13 Punkte auf 42 Punkte ab und liegt damit auf einem Niveau mit unter anderem Kuwait und Vietnam.Mit dem gleichen Tempo auf Talfahrt befindet sich die Türkei, die in dem Index aktuell einen Wert von 36 Punkten erreicht. Gegenüber dem Vorjahr verlor sie zwei Punkte. Seit 2012 büßte die Türkei 13 Punkte ein.