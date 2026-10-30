Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr direkt im Bereich des Kortscher Kreisverkehrs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachten zwei Fahrzeuge ineinander.<BR \/><BR \/>Eine am Unfall beteiligte Person zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie vom Weißen Kreuz in das Spital nach Schlanders transportiert. Ersten Informationen zufolge dürfte die Verletzung jedoch glücklicherweise nicht allzu schwerwiegend sein.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Kortsch kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Aufräumarbeiten. Die Ortspolizei übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und regelte den Verkehr.