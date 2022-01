Kortsch: Beträchtlicher Schaden durch kleines Feuer

Das Lokal liegt direkt angrenzend an die Halle der örtlichen Feuerwehr, „im Untergeschoss unter unserer Fahrzeughalle“, sagt der Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Kortsch, Martin Rechenmacher.Es war 14.15 Uhr, als schwarzer Rauch aus der Belüftungsanlage und der Tür strömte: 23 Feuerwehrleute rückten an und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Zwar konnte so ein zusätzlicher Wasserschaden vermieden werden; doch Rauch und Ruß haben sichtbare Spuren hinterlassen: „Wir mussten auch das obere Stockwerk im Haus der Dorfgemeinschaft belüften“, berichtet Rechenmacher. „Der Schießstand ist noch gut, aber das Lokal ist sicherlich zu sanieren.“

