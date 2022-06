Aufsehenerregender Unfall zwischen 2 Pkw endet glimpflich

Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist enorm. - Foto: © FF Kortsch

Die Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort. Der Straßenverkehr wurde kurzzeitig einspurig umgeleitet. - Foto: © FF Kortsch

Es war kurz vor 13 Uhr als die Freiwillige Feuerwehr Kortsch alarmiert wurde: 2 Pkw waren auf der Vinschgauerstraße zwischen Kortsch und Schlanders in einer scharfen Kurve frontal zusammengestoßen.Die 3 Personen, die sich in den Fahrzeugen befanden, hatten Glück im Unglück – sie kamen mit leichten Verletzungen davon.Die Freiwillige Feuerwehr Kortsch unterstützte den Rettungsdienst und nahm die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vor.Die in den Unfall verwickelten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur Sicherheit ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.Neben der FF Kortsch und dem Weißen Kreuz standen auch die Carabinieri im Einsatz.