Kostenlos mit Bus und Bahn unterwegs und gratis ins Museum am 17. September

Von Kufstein über Bozen bis nach Borghetto: Am Samstag, 17. September 2022, findet der zweite Euregio-Mobilitätstag statt. Dabei können alle Inhaberinnen oder Inhaber einer Jahres- oder Halbjahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr oder des Euregio-Familienpasses grenzüberschreitend die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino kostenlos entdecken.Alle 2 Jahre findet dieser Euregio-Mobilitätstag statt. Wer daran teilnimmt, erhält anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche dieses Jahr neben einem Programm in den 3 Euregio-Büros in Trient, Bozen und Innsbruck auch einen kostenfreien Eintritt in ausgewählte Museen innerhalb der gesamten Euregio.Neben der öffentlichen Anreise stehen den Fahrgästen auch die Seilbahnen Ritten, Kohlern, Vöran, Mölten, Meransen und die Rittner Schalspurbahn in Südtirol sowie die Seilbahnverbindung Trient-Sardagna im Trentino als besonderes Erlebnis für die ganze Familie kostenlos zur Verfügung.Informationen zum Fahrplan sind online zu finden: für Südtirol mit Zugverbindungen bis Innsbruck und Lienz unter www.suedtirolmobil.info/de , für Tirol mit Zugverbindungen nach Südtirol unter www.vvt.at sowie für das Trentino unter www.trentinotrasporti.it Ausgenommen von der Aktion sind Fernverkehrszüge wie Railjet, Eurocity (EC), Intercityzüge (IC) und Frecciargento sowie Fahrradzüge der ÖBB zwischen Lienz und Innichen.Dazu gibt es am Euregio-Museumstag auch weitere Angebote: Die Euregio-Büros in Bozen, Trient und Innsbruck haben für große und kleine Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm in deutscher und italienischer Sprache zusammengestellt: Von 10 bis 13 Uhr begleiten Mitglieder des jeweiligen, örtlichen Euregio-Teams die Interessierten das Programm.Erstmals öffnen heuer auch ausgewählte Museen in allen 3 Regionen bei kostenfreiem Eintritt ihre Türen: In Südtirol sind dies das Archäologiemuseum, das Naturmuseum und das Museum Eccel Kreuzer (nur Sonderausstellung). Im Trentino gewähren das Museum für Wissenschaft MUSE in Trient und 5 Schlösser freien Eintritt: Schloss Buonconsiglio, Schloss Stenico, Schloss Beseno, Schloss Thun und Schloss Caldes, in Tirol beteiligen sich das Ferdinandeum, das Volkskunstmuseum, die Hofkirche, das Zeughaus und das Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum am Euregio-Mobilitätstag.Alle ständig aktualisierten Informationen zum Mobilitätstag, den Fahrplänen der 3 regionalen Verkehrsbetriebe sowie Details zum Rahmenprogramm und allen teilnehmenden Museen sind auf der entsprechenden Ankündigung auf der Euregio-Internetseite . Für einige Museen ist der Eintritt reservierungspflichtig. Informationen dazu finden sich auf den Internetseiten der jeweiligen Museen.