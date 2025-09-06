Bald starten die Open Days, die sich an die Altersgruppe der 11- bis 20-Jährigen richten. In jedem der 4 Gesundheitsbezirke haben alle Mädchen und Buben, die sich gegen das Humane Papillomavirus (HPV) impfen lassen möchten, die Möglichkeit, dies an bestimmten Terminen kostenlos und ohne Voranmeldung zu tun.<BR \/><BR \/>Der verwendete Impfstoff ist sicher und wirksam. Das Humane Papillomavirus (HPV) kann sowohl Kondylome (Feigwarzen) als auch präkanzerogene Läsionen verursachen, die sich später zu Krebs entwickeln können, wie Gebärmutterhals-, Penis- oder auch Analkrebs. Darüber hinaus können sie auch außerhalb des Urogenitalbereichs auftreten und Tumore im Mund-Rachen-Raum verursachen.<BR \/><BR \/>Der Impfkalender sieht für Mädchen und Buben bis zum Alter von 14 Jahren eine Auffrischungsimpfung innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Dosis vor. Ab dem 15. Lebensjahr sind 3 Dosen vorgesehen, mit einem Abstand von 2 Monaten zwischen der ersten und zweiten Dosis und 4 Monate zwischen der zweiten und dritten Dosis.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/themen\/vorsorge-hpv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zu HPV sind auf der Seite des Sanitätsbetriebs verfügbar.<\/a><h3>Impfstellen und Termine<\/h3>Die Impfzeit ist jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr und gilt für alle Impfangebote während der Open Days.<BR \/><BR \/><b>08.09.2025<\/b><BR \/>• Schlanders – Krankenhaus, 4. Stock;<BR \/>• St. Martin in Thurn – Gesundheitssprengel Gadertal, Impfambulatorium.<BR \/><BR \/><b>09.09.2025<\/b><BR \/>• Leifers – Gesundheitssprengel Leifers-Branzoll-Pfatten;<BR \/>• Klausen – Gesundheitssprengel Klausen Umgebung, 2. Stock.<BR \/><BR \/><b>10.09.2025<\/b><BR \/>• Innichen – Gesundheitssprengel Hochpustertal, Impfambulatorium;<BR \/>• Sterzing – Gesundheitssprengel Wipptal.<BR \/><BR \/><b>11.09.2025<\/b><BR \/>• Meran – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Laurinstraße 10.<BR \/><BR \/><b>12.09.2025<\/b><BR \/>• Bozen – Neue Klinik;<BR \/>• Brixen – Krankenhaus, Gebäude C, 2. Stock.<BR \/><BR \/><b>15.09.2025<\/b><BR \/>• St. Leonhard in Passeier – Gesundheitssprengel Passeiertal, 1. Stock.<BR \/><BR \/><b>16.09.2025<\/b><BR \/>• Mals – Gesundheitssprengel Obervinschgau, 1. Stock;<BR \/>• Sand in Taufers – Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal, Impfambulatorium.<BR \/><BR \/><b>18.09.2025<\/b><BR \/>• Lana – Gesundheitssprengel Lana Umgebung, Erdgeschoss;<BR \/>• Welsberg – Impfzentrum, Pater-Johann-Schwingshackl-Str. 1.<BR \/><BR \/><b>19.09.2025<\/b><BR \/>• Bruneck – Krankenhaus, Impfzentrum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208886_image" \/><\/div>