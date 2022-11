Kostenlose ISEE-Erklärung für Personen in Engpässen

ASGB Meran will Personen mit niedrigem Einkommen helfen

Die Politik ist gefragt, Lösungen anzubieten. Daher stellt einerseits der Maßnahmenkatalog des Landes Südtirol ein wichtiges Paket zur Bekämpfung der Kostenkrise dar. Aber auch staatliche Maßnahmen sollten in Anspruch genommen werden, wie der Energie-Bonus, der bis zu einer ISEE von 12.000 Euro (ev. bald 15.000 Euro) gewährt wird. Die ISEE kann kostenpflichtig bei verschiedenen Organisationen berechnet werden.„Leider gibt es jedoch Familien und Einzelpersonen, die sich diese auch geringen Kosten absurderweise nicht leisten können und daher nicht in den Genuss des Energiebonus kommen würden“, führt der Meraner Gemeinderat und Verbraucherschützer Reinhard Bauer aus.Daher organisiert der Sozialausschuss der SVP Meran gemeinsam mit dem ASGB Meran, die ISEE Erklärung für Personen mit geringem Einkommen, an einem Tag kostenfrei anzubieten.„Durch dieses gezielte Angebot möchten wir als ASGB Meran den Personen mit niedrigem Einkommen unter die Arme greifen. Die Gewerkschaften sind von den Mitgliedsbeiträgen der Arbeitnehmer abhängig, der ASGB will aber die Personen mit geringem Einkommen nicht noch weiter belasten. Das Ansuchen und die Auszahlung des Energiebonus sollten unkompliziert, bürgernah und so schnell wie möglich an die Anspruchsberechtigten ausbezahlt werden“, so der Meraner Gewerkschaftsfunktionär Kevin Gruber.Am 16. November wird beim ASGB Meran, für Personen mit bis zu einer ISEE von 15.000 Euro die Erklärung daher kostenlos berechnet.Die erforderliche Anmeldung kann per Email an [email protected] oder telefonisch unter 0473 212140 erfolgen.