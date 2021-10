Kostenloser Shuttledienst im Bozner Friedhof für 2 Jahre verlängert

Der kostenlose Shuttledienst im Bozner Friedhof bringt Senioren und Menschen mit Behinderung oder mit Gehproblemen zu den Gräbern. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und wird daher um 2 weitere Jahre verlängert. Dies haben am Freitagvormittag der Vizebürgermeister und zuständige Stadtrat, Luis Walcher, und Stefano Podini von der Podini Foundation bei einer Pressekonferenz verkündet.Die Podini Foundation hatte die Idee für diesen Transportdienst im Bozner Friedhof, der seit Oktober 2019 angeboten wird - jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der kleine batteriebetriebene Shuttle steht am Haupteingang des Friedhofes bereit. Bis heute haben fast 1500 Personen den Dienst in Anspruch genommen.Das Fahrzeug, das verwendet wird, ist ein batteriebetriebenes Golfcart mit Fahrer, das bis zu 5 Personen transportieren kann. Am Haupteingang nimmt eine weitere Person die Friedhofsbesucher, die zu den Gräbern gefahren werden möchten, in Empfang. Der Fahrer und die Empfnagsperson arbeiten ehrenamtlich.Die Friedhofsbesucher werden mit dem Golfcart den Gräbern gefahren. Dort wird entweder gewartet, bis der Grabbesuch beendet ist, oder es wird eine Uhrzeit vereinbart, an der die Friedhofsbesucher wieder abgeholt werden möchten. Das Golfcart führt auch einen zusammenklappbaren Stuhl für die Friedhofsbesucher mit.„Der Friedhof ist ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens“, sagte Vizebürgermeister Walcher. „Mit diesem Shuttledienst bieten wir vor allem älteren Menschen die Möglichkeit, die Gräber ihrer Verwandten und Freunde zu besuchen. Bereits seit einiger Zeit hatten Bürgerinnen und Bürger den Wunsch, dass ein Begleitdienst im Friedhof eingerichtet wird, und daher bin ich sehr glücklich, dass das Angebot so gut angenommen wird.“„Der Shuttle ist nicht nur ein Transportdienst, sondern er erfüllt auch eine wichtige soziale Funktion“, sagte Stefano Podini. „Die Freiwilligen sind auch da, um den Menschen zuzuhören und um ihnen behilflich zu sein, und sie sind mittlerweile zu einem fixen Bezugspunkt geworden. 13 bis 14 Personen nutzen im Schnitt täglich unser Transportangebot, und es gab Tage, an denen auch 30 Personen transportiert worden sind, z.B. zu Allerheiligen. An solchen Tagen, wo besonders viele Menschen auf den Friedhof gehen, dehnen wir unser Transportangebot auch aus.“„Der Bozner Friedhof erstreckt sich über eine Fläche von rund 16 Hektar und die Stadtgemeinde ist sehr bemüht, den Friedhof so zu gestalten, dass er von allen gut und gefahrenfrei genutzt werden kann“, erklärt der Vizebürgermeister abschließend.Ein besonderer Dank gehe an die Partner des Shuttledienstes am Bozner Friedhof: Volontarius, Rotary International und Malteser Orden (Delegation Bozen).

stol