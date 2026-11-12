Und das Verwaltungsgericht setzte am vergangenen Mittwochabend beide Verfügungen aus. Will heißen, die Perla darf geöffnet bleiben.<BR \/><BR \/>Mittlerweile ist es das sechste Rechtsverfahren, das in Sachen Perla vor dem Verwaltungsgericht anhängig ist. <BR \/><BR \/>Bei den beiden jüngsten Verfügungen von Bürgermeisterin Zeller geht es zum einen um ein mutmaßliches Bauvergehen und zum anderen um den Lizenzentzug. Es seien laut Zeller Arbeiten ohne Genehmigung und ohne Einbeziehung des Denkmalamtes durchgeführt worden. „Die Folge davon ist, dass die Baurechtstitel, die der Gemeinde vorliegen, nicht mit dem Ist-Zustand übereinstimmen“, so Zeller. Beim Katasteramt sei dann ein Baurechtstitel hinterlegt worden, der nie bei der Gemeinde hinterlegt worden sei. „Somit sind die Räumlichkeiten nicht rechtens, wie sie sind, und müssen somit saniert werden“, so Zeller. Und dies sei die Basis für die erteilte Lizenz. Damit sei auch die erteilte Benutzungsgenehmigung hinfällig sowie die Lizenz. Aber auch in Sachen Brandschutz gebe es Ungereimtheiten, so Zeller.<BR \/><BR \/>Wie dem auch sei, das Verwaltungsgericht hat am Mittwochabend erneut beide Verfügungen ausgesetzt. „Es gibt kein Gesetz, das einem das Nutzen eines Lokals verbietet wegen eines mutmaßlichen Bauvergehens. Denn gegen den Besitzer Alex Irsara wird ja nicht einmal ermittelt. Zudem werden da Vorhaltungen zum Umbau des Lokals gemacht, beispielsweise zur Stiege, die bereits vor vielen Jahrzehnten vorgenommen wurden. Die Gemeinde erlässt Verfügungen, die regelmäßig vom Verwaltungsgericht blockiert werden“, sagt Perla-Betreiber Giovanni Perna. In Sachen Brandschutz-Verfügung, deren Anhörung am Mittwoch stattgefunden hat, seien die Betreiber guter Dinge, Recht zu bekommen. Fakt ist, dass die Diskothek weiter offenhalten darf.<BR \/><BR \/>Was sagt Bürgermeisterin Zeller dazu, dass ihre beiden Verfügungen vom Verwaltungsgericht erneut ausgesetzt wurden? „Das Gericht scheint zumindest vorläufig den wirtschaftlichen Interessen größeres Gewicht beizumessen als dem Recht der Anrainer auf Ruhe und Gesundheit. Angesichts der konkreten Situation ist diese Entscheidung für mich schwer nachvollziehbar. Selbstverständlich nehmen wir die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aber zur Kenntnis“, sagt Zeller.