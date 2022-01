Wetter in Südtirol: Kräftiger Föhn bis ins Unterland

Wie Florian Schmalzl auf seiner gleichnamigen Wetterseite berichtet, wird der 28. Jänner ein stürmischer Tag für Südtirol: „Orkanböen von 144 Stundenkilometern wurden gerade eben auf der Elferspitze in Graun gemessen. So hohe Windspitzen kommen selbst im Gebirge nicht so oft vor.“Die Rekordwerte für den stärksten Wind in Südtirol liegen aber noch um einiges höher. In Trafoi am Zaufenkofel gab es beim Sturmtief Vaia im Oktober 2018 etwa schon Windböen von bis zu 188 Stundenkilometern – mit entsprechend verheerenden Folgen.Auch in vielen Tälern weht heute teils starker Wind. „Der Föhn wird bis ins Unterland vorankommen. Am stärksten weht der Wind tagsüber in den klassischen Föhnstrichen (Vinschgau, Passeiertal, Meraner Raum, Sterzinger Gegend, Valser Tal, Pfunders, Mühlen in Taufers, Raum Bruneck, Antholzer See). Es sind Windböen von 50 bis 70 Stundenkilometern zu erwarten. Lokal sind 80 oder 90 Stundenkilometer selbst im Tal nicht ausgeschlossen“, schreibt Florian Schmalzl.Der Wind wehe sehr unregelmäßig. Größere Schäden seien aber nicht zu erwarten: „Da die Bäume nicht belaubt sind und sie damit eine kleinere Angriffsfläche für den Wind bieten, erwarte ich keine großen Schäden.“ Wachsam sollte man trotzdem bleiben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Sachen durch die Luft fliegen und kleinere Schäden anrichten. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern, wie sie mancherorts vorkommen könnten, seien kleinere Schäden nicht ausgeschlossen.Am Alpenhauptkamm könnten heute ein paar Schneeflocken fallen, da sich dort viele Wolken ansammeln werden. Im hinteren Ahrntal könnten bis Samstagfrüh 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Weiter im Süden bleibt es trocken, es ziehen besonders am Vormittag aber auch ein paar Wolken durch. Am sonnigsten wird es heute im Unterland. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und 11 Grad.„Der Samstag beginnt im Großteil Südtirols bewölkt, am Alpenhauptkamm sind auch ein paar Schneeflocken möglich. Im Tagesverlauf lockert es von Südwesten her immer mehr auf. Ähnlich verläuft der Sonntag. Zunächst gibt es im Norden viele Wolken, danach nimmt die Bewölkung ab. In den nördlichen Tälern weht kräftiger und milder Föhn“, so die Wettervorhersage des Landeswetterdiensts.Den ausführlichen Wetterbericht finden Sie auf der STOL-Wetterseite

