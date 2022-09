Kräftiges Hoch ab nächster Woche: „Temperaturen bis 25 Grad möglich“

Schon am Wochenende gibt es eine Wetterbesserung. Ab nächster Woche wird es dann deutlich sonniger und wärmer, da ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa zieht – auch über Südtirol. Man könne die ganze Woche mit viel Sonnenschein und nur einzelnen Wolken rechnen, so Peterlin.„Im Raum Bozen gibt es dann Höchstwerte von bis zu 25 Grad“, sagt Peterlin. „Die Nächte bleiben aber kühl.“ Wie lange das Hoch anhalte, könne man nicht sagen. „Einige Tage dauert das Hoch aber sicher an“, erklärt Peterlin. Morgen muss man sich aber noch gedulden: In Südtirol gibt es viele Wolken, nur wenig Sonne und gebietsweise Regen. Auch die Temperaturen bleiben gedämpft.