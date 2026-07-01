In den kommenden Wochen wird Georg Oberrauch exklusiv für die Leserinnen und Leser des „Katholischen Sonntagsblattes“ sieben einzigartige Plätze vorstellen. Wer diese Orte besucht oder sich mit dem Thema auseinandersetzt, das sich in diesem besonderen Platz zeigt, kann Zugang finden zu einer besonderen Kraftquelle. Zugleich bietet bereits die Wanderung zu diesen Zielen eine spirituelle Erfahrung. <BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329351_image" \/><\/div>\r\n