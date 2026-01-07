Vor allem beim Diesel zahlt man hierzulande mehr als fast überall sonst in Italien. Mit durchschnittlich 1,730 Euro pro Liter liegt Südtirol an der Spitze – nur auf den Autobahnen ist der Kraftstoff noch teurer.<BR \/><BR \/> Benzin geht mit einem Preis von 1,70 Euro pro Liter zwar weniger ins Geld, aber der Unterschied ist gering. Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Auswertung des gesamtstaatlichen Konsumentenverbandes UNC auf Basis der Daten des Wirtschaftsministeriums MIMIT.<BR \/><BR \/>Am 1. Jänner ist die Neuordnung der Verbrauchsteuern in Kraft getreten. Für Südtirols Autofahrer ändert das jedoch wenig: Die Preise bleiben hoch. Italienweit ist der Benzinpreis seit dem 31. Dezember 2025 um durchschnittlich 3,6 Cent pro Liter gesunken, während Diesel um 3,2 Cent teurer wurde. Auch im regionalen Vergleich ist Benzin im Schnitt um 3,5 Cent günstiger geworden, während Diesel um 3,1 Cent anzog. <BR \/><BR \/>Im Diesel-Preisvergleich folgen auf den traurigen Spitzenreiter Südtirol das Trentino mit einem Durchschnittspreis von 1,701 Euro pro Liter und das Aostatal mit 1,698 Euro. Deutlich günstiger ist Diesel im Süden Italiens: In Kampanien kostet ein Liter im Schnitt 1,644 Euro, gefolgt von den Marken und der Lombardei mit durchschnittlich 1,656 Euro pro Liter.