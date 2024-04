Kraftwerkunfall in Bologna: 2 weitere Leichen entdeckt

„Enel Green Power“-Chef bestreitet VorwĂŒrfe

So wurden am DOnnerstag die Leichen von 2 Vermissten geborgen. Dabei handelt es sich um Adriano Scandellari (57), einen Mitarbeiter des Wasserkraftwerkbetreibers „Enel Green Power“. Scandellari wurde in Padua geboren und lebte in Mestre. Der Elektronik-Ingenieur war vor einem Jahr vom italienischen StaatsprĂ€sidenten Sergio Mattarella mit dem Titel „Maestro del Lavoro“ ausgezeichnet worden.Die Identifizierung der zweiten Leiche war zunĂ€chst noch im Gange. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer auf 5 erhöht.Zu den noch vermissten Personen zĂ€hlen Alessandro D'Andrea (37), ein Techniker des Unternehmens Voith aus Cinisello Balsamo bei Mailand, Paolo Casiraghi (59) aus Mailand und Vincenzo Garzillo (68) aus Neapel. Sie sollen bei Wartungsarbeiten an den Turbinen ums Leben gekommen sein.„Enel Green Power“-Chef Salvatore Bernabei bestritt gestern den Vorwurf, dass der Konzern unzuverlĂ€ssigen Unternehmen die Wartungsarbeiten am Wasserkraftwerk anvertraut habe.„Wir haben bekannte Firmen wie Abb, Siemens und Voith mit den Arbeiten beauftragt, gerade weil es sich um sehr spezialisierte TĂ€tigkeiten handelt: Diese Unternehmen arbeiten fĂŒr uns, und es ist ihre Entscheidung, ob sie nur ihr eigenes Personal einsetzen oder zusĂ€tzliche Spezialisten hinzuziehen. Wir haben es mit Unternehmen zu tun, die im Rahmen ihrer Entscheidungsfreiheit bestimmen, wie sie sich organisieren, um die Arbeit bestens zu erledigen, da es sich um sehr spezialisierte Aufgaben handelt“, sagte Bernabei bei einer Pressekonferenz.Er bestritt mangelnde Sicherheitsvorkehrungen bei den Wartungsarbeiten, die lĂ€ngst geplant waren. „Es handelte sich um einen normalen technischen Eingriff, der in Kraftwerken durchgefĂŒhrt wird“, erklĂ€rte der Manager.Der Staatsanwalt von Bologna , Giuseppe Amato, kĂŒndigte an, er werde Kontrollen ĂŒber VertrĂ€ge und UntervertrĂ€ge durchfĂŒhren lassen; dazu sei bereits eine eigene Expertengruppe eingesetzt worden.