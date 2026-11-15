Lange war der Krampus nur der Begleiter des Heiligen Nikolaus, der das gezähmte Böse verkörpern sollte. „Die Krampusumzüge entstanden am Ende des 20. Jahrhunderts und haben in den letzten Jahrzehnten eine ungeahnte Beliebtheit erreicht“, schreibt die Volkskundlerin Barbara Stocker in dem kürzlich erschienenen Buch „Krampus. Zwischen Tradition, Handwerk und Spektakel“. Gemeinsam mit den beiden Journalisten Elisabeth Turker und Alexander Zingerle beleuchtet Stocker das Krampuswesen in Südtirol und zeichnet nach, wie sich die Figur im Spannungsfeld von Geschichte, Brauchtum und Gegenwart gewandelt hat. 1996 fand der erste Krampuslauf in Toblach statt, zudem wurden viele Vereine gegründet, deren Zahl heute auf rund 150 geschätzt wird.<h3>\r\nMehr als Fell, Hörner und Ketten<\/h3>Besonders junge Menschen entdecken den Brauch für sich und begeistern sich dafür. „Es ist ein Ausgleich zum Alltag und zum ständigen Funktionieren“, nennt Autor Alexander Zingerle einen Grund für den Boom, der wohl auch den Zeitgeist widerspiegelt. Das Gefährliche, Dämonische und Unheimliche übt seit Jahren eine besondere Faszination aus, wie die anhaltende Beliebtheit von Horror- und Krimiformaten zeigt. Wer eine Krampusmaske trägt, ist plötzlich jemand anderes.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77163706_quote" \/><BR \/><BR \/> Manche setzen sich auch mit der Geschichte ihres Dorfes, mit altem Brauchtum und mit Märchen auseinander. „Es ist viel mehr als Fell und Hörner. Für viele ist die Krampusszene wie eine zweite Familie“, ergänzt Co-Autorin Elisabeth Turker. Denn die Mitglieder treffen sich nicht nur in der Adventzeit zu Läufen und Veranstaltungen, sondern pflegen das Vereinsleben das ganze Jahr über, organisieren Ausflüge oder verbringen ihre Freizeit gemeinsam. <BR \/><BR \/>Dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen einen Krampuslauf besuchen oder selbst Teil davon werden möchten, haben auch die sozialen Netzwerke. Auf Plattformen wie „Instagram“ inszenieren sich die Vereine, lassen hinter die Kulissen blicken und erreichen so ein großes Publikum.<BR \/><BR \/>„Mich hat die schiere Dimension des Ganzen überrascht“, sagt Alexander Zingerle. Das zeige beispielsweise die enorme Nachfrage nach Masken. Besonders gefragt sind geschnitzte Larven aus Holz. Manche Schnitzer sind auf Jahre hinaus ausgebucht. „Lange Zeit galten die Schnitzer in Nordtirol und im Salzburger Land als Maß aller Dinge. Mittlerweile gibt es aber auch in Südtirol mehrere Meister dieses Fachs.“<h3>\r\nEine Leidenschaft, die ins Geld gehen kann<\/h3>Eine geschnitzte Krampusmaske ist keine günstige Anschaffung: Der Startpreis liegt bei etwa 1.000 Euro. Dabei gibt es natürlich auch lokale Unterschiede: Im Obervinschgau tragen die Krampusse Masken aus alten Stofffetzen, im Wipptal bemalen sich sich mit Ruß. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384386_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zum heutigen Krampusoutfit gehören neben der Maske auch Fell, Ketten, Glockengürtel, Rute, Handschuhe und Stiefel. Fell sei aber nicht gleich Fell, sagt Elisabeth Turker. Ob Hirsch-, Gams- oder Yakfell verwendet werde, mache einen deutlichen Unterschied. Es gebe traditionelle Schnitte, neue Trends und sogar eigene „Designer“. „Es ist ein teures Hobby“, weiß Turker. Viele Einsteiger greifen deshalb zunächst zu gebrauchten „Gwandln“, um herauszufinden, ob ihnen das Krampuswesen überhaupt zusagt. „Je mehr du in dein Outfit investierst, desto mehr stichst du heraus“, so die Autorin.<h3>\r\nUnterwegs auf einem schmalen Grat<\/h3>Sich in Szene zu setzen, ist ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Krampusbrauchs. Viele Vereine entwickeln für ihre Auftritte eigene Choreografien. Dazu werden Musikstücke ausgewählt, Bewegungsabläufe einstudiert und mancherorts sogar pyrotechnische Effekte eingesetzt. Der Brauch befindet sich im Wandel. Während einige Gruppen großen Wert auf traditionelle Formen legen, setzen andere bewusst auf ein modernes Spektakel. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77164220_quote" \/><BR \/><BR \/>Zugleich steht das Krampuswesen immer wieder wegen Ausschreitungen, Gewalt oder Alkoholmissbrauchs in der Kritik. Auch diesem Thema widmet das neue Buch ein eigenes Kapitel. „Wir wollten das freilich nicht unter den Teppich kehren“, sagen die beiden Autoren. Die Krampusse bewegten sich ständig auf einem schmalen Grat: Einerseits gehört das Schlagen mit der Rute traditionell zum Brauch, andererseits müsse die Grenze zu Übergriffen klar gezogen werden. Im Unterschied zu Österreich komme es in Südtirol jedoch nur selten zu gewalttätigen Vorfällen. „Bei uns ist vieles stark reglementiert. Die Krampusse müssen bei den Läufen eigene Nummern tragen. Beim großen Krampuslauf in Kastelruth, an dem mehr als 50 Gruppen teilnehmen, sorgen etwa Absperrungen für Sicherheit“, erklärt Turker. <BR \/><BR \/>Vereinzelt kommt es auch zu Übergriffen gegen die Krampusse selbst. So berichten Gruppen immer wieder von Zuschauern, die versuchen, den Krampussen die Masken vom Kopf zu reißen. Abschrecken lässt sich die Krampusszene davon jedoch nicht. Im Gegenteil: Auch immer mehr Frauen entdecken den Brauch für sich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384389_image" \/><\/div>\r\n Lange Zeit hatten sie in dieser Männerdomäne nichts zu suchen. „Am Anfang mussten sie sich wirklich durchsetzen. Sie fanden keinen Verein, der sie aufnahm, und gründeten deshalb kurzerhand ihren eigenen“, berichtet Elisabeth Turker etwa über die „Höllenweiber“. Mittlerweile sind die meisten Vereine gemischt. Auch das zeigt, wie sehr sich das Krampuswesen weiterentwickelt und immer wieder neu erfindet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384392_image" \/><\/div>