Krankenhäuser in der Lombardei kurz vor Kollaps

Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen seien die Plätze auf den Intensivstationen durchaus knapp geworden. „Wir stehen an einem Punkt, wo es bald kein Zurück gibt. Jeder Tag wird schwieriger. Es gibt Tage, an denen nur noch 7 Plätze auf der Intensivstation zur Verfügung stehen“, klagte Giulio Gallera, Gesundheitsbeauftragter der Lombardei.Der Höhepunkt der Epidemie ist noch nicht in Sicht. Die Zahl der Todesopfer stieg am Samstag auf 966, 76 mehr als am Freitag. Die Zahl der Infizierten kletterte um 1865 auf 11.685. 4898 Personen befinden sich im Krankenhaus in der Lombardei, 463 mehr als am Freitag. Auf der Intensivstationen liegen 732 Kranke, das sind 85 mehr als am Freitag.Gallera beklagt einen Mangel an Sanitäter, Atemschutzmasken und an weiterem medizinischen Material in der Region. Es gebe keine Rettungswagen mehr, um Patienten in Krankenhäuser der Nachbarregionen zu bringen. Gallera beklagte die schlechte Qualität der Atemschutzmasken, die die Sanitäter in der Region zuletzt geliefert bekommen haben.„Wir bewirken Wunder, indem wir zusätzliche Plätze auf den Intensivstationen schaffen“, sagte der lombardische Präsident Attilio Fontana. Er lobte das unermüdliche Engagement der Sanitäter für die Patienten.Ärzte aus China und Venezuela seien in Italien eingetroffen, um ihren lombardischen Kollegen Hilfe zu leisten.

