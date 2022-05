Krankenhäuser werden wieder voller – 347 Neuinfektionen und ein Todesfall

In den letzten 24 Stunden sind 506 PCR-Tests untersucht und dabei 15 Neuinfektionen festgestellt worden. Zusätzlich sind 332 Antigentests positiv ausgefallen. Die Wocheninzidenz steigt von 405 auf 411. Die Zahl der Corona-Patienten, die in den Krankenhäusern betreut werden (52), ist zum ersten Mal seit über einem Monat auf einem so hohen Stand.