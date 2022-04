Krankenhaus Bozen unter den besten der Welt

„Newsweek“ erstellt für 27 Länder eine Rangordnung der nationalen weltbesten Krankenhäuser. Dabei befindet sich 2022 das Landeskrankenhaus Bozen auf dem beachtenswerten 22. Platz von den 125 Krankenhäusern Italiens, die in das Ranking der weltbesten Spitäler Eingang gefunden haben. Das Krankenhaus Santa Chiara in Trient liegt auf Platz 28; Platz 1 belegt die Gemelli-Klinik in Rom.Als Auswahlkriterien werden Empfehlungen von Experten aus der Medizin, Ergebnisse von Patientenumfragen sowie die sog. Healthcare Kennzahl KPI herangezogen. Letztere ist ein spezieller Leistungsindikator zur Überwachung, Analyse und Optimierung der Prozesse im Gesundheitswesen mit dem Ziel, die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Bewertet werden unter anderem die Dauer des Krankenhausaufenthalts, Wartezeiten, Patientensicherheit und Patientenzufriedenheit.Der derzeitige Gesundheitslandesrat, Landeshauptmann Arno Kompatscher, sowie Generaldirektor Florian Zerzer sind erfreut und stolz auf die Auszeichnung.