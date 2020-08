Krankenhaus Brixen erhält neuen, nutzerfreundlichen Zugang

Der Zugang zum Krankenhaus Brixen ist derzeit nicht ideal: die Kreuzung mit der Vahrner Straße trennt den Besucherparkplatz und einige Bushaltestellen vom Eingangsbereich.Geplant ist, die Kreuzung zu entschärfen. Der Privatverkehr soll umgeleitet werden, wodurch ein offener Platz für die Besucher entsteht.In dieser Shared-Space-Zone sollen die Bushaltestellen, neue Radabstellplätze und der neue Eingangsbereich mit Portierloge entstehen. Das jedenfalls sieht das am Dienstag von der Landesregierung genehmigte Raumprogramm vor.Bereits im Dezember 2019 hatte die Landesregierung den Umbau der Portierloge und des Eingangsbereiches am Brixner Krankenhaus im mehrjährigen Investitionsprogramm vorgesehen.Mit dem Beschluss am Dienstag übernimmt die Landesregierung den Vorschlag des Gesundheitsressorts und geht einen Schritt weiter:Um die Sicherheit und Erreichbarkeit des Krankenhauses für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern, werden der öffentliche Parkplatz neu gestaltet und neue Parkgelegenheiten für Fahrräder und Motorräder geschaffen.Die Neugestaltung und Optimierung der Verkehrswege und Zugänge zum Krankenhaus Brixen sind bereits seit Längerem ein Anliegen des Südtiroler Sanitätsbetriebes und der Gemeinde Brixen.

lpa