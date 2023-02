Krankenhaus Bruneck: Christoph Leitner neuer Primar der Inneren Medizin

Der 43-jährige gebürtige Brunecker hat sich nach seinem Medizinstudium an den Universitäten Innsbruck und Wien in die Schweiz begeben, wo er an Krankenhäusern unterschiedlicher Größenordnung eine breite und fundierte Ausbildung in nahezu allen Teilbereichen der Inneren Medizin durchlief. Während dieser Zeit hat er die Facharztausbildung für Innere Medizin absolviert. Immer noch in der Schweiz folgte seine zweite Facharztausbildung in medizinsicher Onkologie. Darauf war er für zwei Jahre als leitender Oberarzt an der Universitätsklinik für Hämatologie und Onkologie in Innsbruck tätig.Im Sommer 2016 ist Leitner wieder in seine Heimatstadt Bruneck zurückgekehrt und wurde mit dem Auf - und Ausbau der onkologischen Tagesklinik am Krankenhaus Bruneck beauftragt.Sein klinischer Schwerpunkt wird in der medizinischen Onkologie bleiben, aber „ich sehe die Innere Medizin mit all ihren Teilgebieten als eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems, wobei eine große Herausforderung das zunehmende Spannungsfeld zwischen der sich ständig weiter spezialisierenden Medizin auf der einen Seite und der immer dringender werdenden Notwendigkeit der patientenzentrierten und individuellen Versorgung auf der anderen Seite, sein wird“, so Leitner. „Zusammen mit meinem hervorragenden Team wollen wir eine moderne und evidenz-basierte Medizin anbieten. Dabei wird großer Wert auf die Aus -und Weiterbildung junger Kolleginnen und Kollegen und auf ein interdisziplinäres, interprofessionelles und sektorenübergreifendes Arbeiten im landesweiten Netzwerk gelegt.“Generaldirektor Zerzer freut sich, dass sich der junge engagierte Südtiroler Arzt diesen Herausforderungen stellt: „Ich bin überzeugt, dass wir durch Christoph Leitner einen wertvollen Primararzt gewinnen konnten, der nicht nur durch seine Auslandserfahrung beste Voraussetzung zur Leitung der größten Abteilung im Krankenhaus Bruneck mit sich bringt, sondern auch seine Führungsfähigkeiten bestens einsetzen kann. Seine hohe Fachkompetenz in der Onkologie und seine empathische Beziehung zu den Patienten sind heraussagende Eigenschaften und Garantie für die Qualität seiner Leistung.“