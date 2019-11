Krankenhaus Bruneck: Normalbetrieb

Trotz Warnung des Zivilschutzes, dass es am Freitag, 15. November, zu weiteren größeren Niederschlagsmengen im Pustertal kommen kann, sind der normale Krankenhausbetrieb, sowie die Notaufnahme, garantiert.





Allerdings bleiben laut Gesundheitsbezirk Bruneck die Blutentnahmestellen in Sand in Taufers, Pedraces und Piccolein geschlossen. Auch kann es im ambulanten Bereich zu Beeinträchtigungen kommen.Die vorgesehene Verwaltungsstrafe bei unterlassener oder verspäteter Absage einer Vormerkung wird in diesem Fall nicht angewandt.

