Krankenhaus-Einweisungen von Kindern verdreifacht

Der Anteil der Corona-Intensivpatienten in den Krankenhäusern Italiens bleibt stabil bei 17 Prozent, in einigen Regionen sinkt er – auch in Südtirol (18 Prozent). Die Zahl der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren hingegen, die wegen Covid19 ins Krankenhaus mussten, hat sich in der vergangenen Woche verdreifacht.