Krankenhaus „Spallanzani“ in Rom rüstet sich für Impfstofftests ab Juli

Wie Sanitätsdirektor Francesco Vaia bekanntgab, wird ein eigener Bereich der Einrichtung für die Verabreichung eines Impfstoffes an gesunde freiwillige Testpersonen bereit gemacht. Die Testung finde selbstverständlich „unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften“ statt.Beim zu testenden Kandidaten handelt es sich um einen genetischen Impfstoff, der vom Biotechnologie-Unternehmen „ReiThera“ mit Sitz in Castel Romano entwickelt wurde. Die wissenschaftliche Koordination und Begleitung in der Entwicklung obliegt dem „Spallanzani“.Im Gegensatz zu den traditionellen Impfstoffen verwendeten die genetischen Mittel keine inaktiven Mikroorganismen, sondern spezifische Informationen aus den Genen des Virus, um den Antikörper herzustellen, erklärte Sanitätsdirektor Vaia.An vorderster Front an der Testung des Impfstoffes beteiligt ist die Region Lazium gemeinsam mit dem Ministerium für Universität und Forschung. Die Region hatte angekündigt, 5 Millionen Euro für das Projekt bereitzustellen.

ansa/stol