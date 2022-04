Krankenhaus Trient: Wegen Angebotsabsprachen wird ermittelt

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Trient führte die Finanzwache in Rovigo Durchsuchungen am Sitz eines Unternehmens durch, das sich als Projektträger an der von der Autonomen Provinz Trient getätigten Ausschreibung (Ausschreibungssumme rund 1,7 Milliarden Euro) für die Planung und den Bau des neuen Krankenhauses von Trient, sowie für die Verwaltung der damit verbundenen Dienstleistungen (für 25 Jahre) beteiligt hatte.