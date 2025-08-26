<BR \/>Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann einen anderen zu Boden stößt und ihm wiederholt Fußtritte und Faustschläge versetzt. Zugetragen hat sich der Gewaltvorfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schlachthofstraße. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204815_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Unbekannte schlägt mit blinder Gewalt auf den Mann zu, der am Boden liegen bleibt. Anschließend flüchtet der Täter – wenig später rücken Krankenwagen und Streifenwagen der Quästur an. <BR \/><BR \/>Die Behörden haben die Erhebungen aufgenommen, um den Täter auszuforschen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>