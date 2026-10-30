Nadir Rossi steht im Verdacht, seine damals 32-jährige Ehefrau Jessica Dalla Chiara mit Insulin getötet zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ihr das Medikament über eine Infusion verabreichte und dadurch eine lebensgefährliche Unterzuckerung auslöste. Jessica Dalla Chiara starb am 24. Juni 2024. <BR \/><BR \/>Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen soll ihr Ehemann ihr zunächst zu Hause und später im Krankenhaus Insulin verabreicht haben. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie schließlich starb. Ihr Tod erschien zunächst natürlich. Erst spätere Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass sie Opfer eines Mordes geworden sein könnte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Rossi arbeitete seit 2020 als Krankenpfleger in der Notaufnahme der Poliklinik Borgo Roma in Verona. Nach Darstellung der Ermittler soll er seine medizinischen Kenntnisse genutzt haben, um seiner Frau das Medikament zu verabreichen. Insulin kann bei einer Überdosierung einen drastischen Abfall des Blutzuckerspiegels verursachen und damit lebensbedrohliche Komplikationen auslösen.<BR \/><BR \/>Wenige Tage nach dem Tod seiner Frau hatte Rossi gegenüber Medien öffentlich seine Trauer beschrieben. „Ich habe gerade meine einzige große Liebe verloren. Jetzt werde ich für unsere zweieinhalbjährige Tochter leben. Sie ist alles, was mir geblieben ist“, sagte er damals. Die Beziehung des Paares habe bereits während der Schulzeit begonnen, berichtete Rossi seinerzeit.<BR \/><BR \/>Die Ermittler glauben ihm nicht mehr und prüfen mögliche finanzielle Hintergründe der Tat. Rossi soll einen Betrag aus einer Lebensversicherung erhalten haben, die seine Frau rund zwei Jahre vor ihrem Tod abgeschlossen hatte. Ob die Versicherung tatsächlich ein Motiv für die mutmaßliche Tat war, wird noch untersucht. Eine Obduktion der Leiche ist nicht mehr möglich, da der Leichnam eingeäschert wurde. <BR \/><BR \/>Damit entfällt die Möglichkeit, den Körper nachträglich auf mögliche Spuren einer Insulinverabreichung zu untersuchen. Die Ermittlungen stützen sich daher auf die verfügbaren Beweismittel und die Rekonstruktion der damaligen Ereignisse.