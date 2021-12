Krankenpflegerin täuschte Impfungen vor: Festnahmen

Wie aus Videoaufnahmen hervorgeht, spritzte die Krankenpflegerin den Impfstoff in eine Binde und setzte die Spritze am Arm der Patienten an, ohne Flüssigkeit zu injizieren.Die Ermittler schlossen aus, dass Ärzte des Impfzentrums in Palermo in den Betrug involviert waren.Die Staatsanwaltschaft von Neapel hat bereits vergangene Woche eine Bande zerschlagen, deren Mitglieder das IT-System von 6 italienischen Regionen gehackt haben.Mit geklonten Codes soll die Organisation hunderte gültige Impfzertifikate erstellt haben, obwohl die Personen, auf deren Namen diese ausgegeben wurden, nicht gegen Corona geimpft sind.Ermittelt wird gegen 15 Personen, 40 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, teilte die Polizei mit. Mindestens 120 Impfzertifikate wurden bereits gesperrt.

apa