Krawalle am Brenner: Haftstrafen drohen

Auch wenn bei verkürzten Verfahren eine automatische Reduzierung des Strafmaßes um ein Drittel vorgesehen ist – im Fall von Schuldsprüchen dürfte so manche Haftstrafe hoch ausfallen.





Die Anklageschrift umfasst insgesamt 59 Punkte, am schwersten wiegt jener der Verwüstung und Plünderung (Art. 419 StGB). Dieser Straftatbestand wird mit 8 bis 15 Jahren Haft geahndet. Zusätzlich werden vielen Angeklagten noch weitere Vergehen zur Last gelegt.Zu den Krawallen im Rahmen einer Demonstration war es am 7. Mai 2016 gekommen.

d/rc