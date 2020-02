Krebs geht uns alle an

Experten schätzen, dass die Zahl der Krebserkrankungen bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zunehmen wird: Die Menschen werden immer älter und Krebs ist eine Erkrankung, von der besonders Senioren betroffen sind.





Bei Männern ist der Prostatakrebs laut den Informationen der Südtiroler Krebshilfe die häufigste Krebserkrankung. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 71 Jahren. An zweiter Stelle folgt der Darmkrebs, an dritter Stelle der Lungenkrebs.Bei Frauen ist der Brustkrebs die häufigste Krebsart: auf 1000 Frauen kommen 42 Betroffene. Im Jahr 2007 erkrankten in Südtirol 387 Frauen neu an Brustkrebs. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 63 Jahren, über 40 Prozent sind jünger als 60 Jahre.An zweiter Stelle steht bei den Frauen Darmkrebs. Ansteigend ist die Zahl der Lungenkrebs-Neuerkrankungen. Die Ursache dafür: immer mehr Frauen rauchen. In Südtirol sterben jährlich über 1000 Menschen an einer Krebserkrankung – das ist ein Drittel aller Gestorbenen.Eine Krebsdiagnose ist für Betroffene und ihr näheres Umfeld oft ein Schock. Auf einmal verändern sich der Alltag und die Lebensperspektiven. Die Südtiroler Krebshilfe unterstützt beim Umgang mit der Krankheit. In einem Wechselbad zwischen Hoffnung, Wut und Angst kreisen die Gedanken um unzählige offene Fragen. „Was kommt jetzt auf mich zu?“ „Muss ich sterben?“„Was habe ich falsch gemacht?“ Fragen wie diese treiben die Patienten um, und mit ihnen ihr gesamtes Umfeld.Bei Krebs bleiben Patienten mit ihrer Angst oft alleine. Denn krank zu sein hat in unserer Leistungsgesellschaft allzu oft keinen Platz. Gerade deshalb ist ein offener Dialog über die Krankheit so wichtig.Aus diesem Grund haben Onkologe Christoph Leitner und Rechtsanwalt Andreas Leiter die „Brunecker Krebsgespräche“ initiiert., die in diesem Jahr zum bereits 3. Mal stattgefunden haben. Dabei wird das in den Mittelpunkt gerückt, was jeden Erkrankten und seine Angehörigen betrifft: die Auseinandersetzung mit dem Tod – und dem Leben.Am Samstag tagten zum bereits 3. Mal Fachpersonen – Palliativmediziner, Angehörige und Bischof Ivo Muser – zum Thema. Unter anderem sprachen Experten über den Status quo und die Perspektiven in der Südtiroler Palliativversorgung, über die Patientenversorgung und die emotionalen Herausforderungen von Betroffenen, Angehörigen, Medizinern und Pflegern.

