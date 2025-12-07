<BR \/>Kürzlich erstattete ein Mann aus der Lombardei, der im Pustertal wohnhaft ist, Anzeige wegen Diebstahl bei den Carabinieri. Beim Diebesgut handelte es sich um seine Kreditkarte, mit der darüber hinaus insgesamt 30 Überweisungen bzw. Bargeldbehebungen durchgeführt wurden, die ein Loch von 10.000 Euro auf dem Konto des Geschädigten öffneten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie die Ermittlungen der Carabinieri ergaben, ist der mutmaßliche Täter eine Vertrauensperson des Opfers. Laut den Beamten soll sein Privatchauffeur, ein im Piemont wohnhafter italienischer Staatsbürger (56), das Naheverhältnis zu seinem Arbeitgeber ausgenutzt und die Kreditkare entwendet haben. <h3>\r\nBank, Tabaktrafik, Postamt: 30 Transaktionen durchgeführt <\/h3>\r\nIn der folge habe der Privatchauffeur besagte 30 Transaktionen durchgeführt, und zwar in verschiedenen Banken, Tabaktrafiken und Postfilialen in den Gemeindegebieten von Toblach und Innichen durchgeführt. Einen Teil der Beute behob er am Bankomat, den Rest überwies er auf seine eigene Prepaid-Karte, so der Verdacht der Carabinieri. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.