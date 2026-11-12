Wie das Ressort Infrastrukturen und Mobilität mitteilt, wird der Straßenbelag teilweise erneuert. Dabei werden die Binder- und Verschleißschicht erneuert und die Fahrbahnhöhen entsprechend dem Projekt angepasst. Zur zusätzlichen strukturellen Verstärkung der Fahrbahn wird außerdem eine Asphaltarmierung mit Kohlefasergewebe eingebaut.<h3>Wechselnder Einbahnverkehr<\/h3>Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der Pustertaler Staatsstraße in diesem Abschnitt tagsüber im wechselnden Einbahnverkehr geführt. Die Verkehrsregelung erfolgt durch Verkehrslotsen.<BR \/><BR \/>Die abschließenden Arbeiten auf diesem Abschnitt der Pustertaler Staatsstraße wurden bewusst für einen Zeitraum mit vergleichsweise geringem Verkehrsaufkommen angesetzt, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Im November liegt das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen rund ein Drittel unter dem Jahresdurchschnitt.