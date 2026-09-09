Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Mittwoch, man setze auf eine Fortsetzung der Verhandlungen in absehbarer Zeit und bleibe mit den US-Vertretern in Kontakt. Am Wochenende hatten die USA Unterhändler nach Moskau und Kiew entsandt, um den seit Februar stockenden Prozess wieder in Gang zu bringen.<BR \/><BR \/>Am Dienstag hatten US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. Dabei hätten sie auch über ein Dreier-Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping gesprochen, sagte Peskow.