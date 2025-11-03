In Südtirol wurden 3.325 Verbrechen pro 100.000 Einwohner gezählt – ein Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Trient stieg die Zahl noch deutlicher um 10,4 Prozent auf 2.910 Delikte pro 100.000 Einwohner.<h3>\r\nMehr als die Hälfte der Festgenommenen aus dem Ausland<\/h3>Besonders auffällig: Bozen liegt bei Betrugsdelikten und betrügerischen Handlungen über Informatiksysteme auf einem der hinteren Plätze – die Zahl dieser Straftaten ist im gesamtstaatlichen Vergleich relativ gering. Außerdem stammt mehr als die Hälfte der Verhafteten (54,7 Prozent) aus dem Ausland – ähnlich wie in anderen Grenzregionen.