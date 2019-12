Krippen mit Jesuskind aus italienischen Kirchen gestohlen

In der Provinz Neapel kam eine lebensgroße Jesuskindfigur abhanden, berichtete Kathpress am Dienstag. Die betroffene Kirche, Sant'Antonio da Padova di Torre del Greco, reagierte laut italienischen Medienberichten (Montag) kreativ.





An die Leerstelle in der Krippe legten die zuständigen Ordensbrüder einen Brief mit den Worten: „Die Futterkrippe ist leer aufgrund eines Raubs von Bruder Dieb“.Dem Bericht nach sind neapolitanische Krippen schon länger kein Tabu für Diebe. In der Alpenstadt Aosta nahmen Unbekannte heuer eine komplette Krippe mit, die im inneren der Kirche Saint-Martin-de-Corleans aufgebaut worden war.

apa