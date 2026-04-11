<h3>\r\nFlugänderungen oder Flugstreichungen: Was zu beachten ist<\/h3>Einige Fluggesellschaften passen derzeit ihre Routen an oder streichen Verbindungen, insbesondere solche mit Überflügen oder Zwischenstopps in von der Krise betroffenen Gebieten, etwa auf Strecken nach Asien. Das geht aus einer Aussendung des europäischen Verbraucherzentrums hervor. Im Falle einer Annullierung haben Passagiere das Recht, zwischen der Erstattung des Ticketpreises und einer Umbuchung auf einen alternativen Flug zu wählen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die im europäischen Recht vorgesehenen Ausgleichszahlungen ausgeschlossen sein können, wenn die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, wie etwa eine internationale Krise.<h3>\r\nTreibstoffkrise und mögliche zukünftige Beeinträchtigungen<\/h3>Die weitere Entwicklung der Situation könnte sich auch auf die Verfügbarkeit von Flugtreibstoff auswirken und in den kommenden Monaten zu betrieblichen Einschränkungen sowie möglicherweise zu steigenden Flugpreisen führen. Auch in diesem Fall gelten innerhalb der Europäischen Union weiterhin die bestehenden Fluggastrechte.<BR \/><BR \/>Im Falle einer Annullierung besteht weiterhin das Recht auf Wahl zwischen Rückerstattung des Preises innerhalb von sieben Tagen oder Umbuchung auf einen alternativen Flug sowie (bei gewählter Umbuchung) auf Betreuungsleistungen (Mahlzeiten, gegebenenfalls Hotel und Transfers). Auch hier gilt: Ausgleichszahlungen sind nicht geschuldet, wenn die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist.<h3>\r\nPauschalreisen: Achtung bei möglichen Preiserhöhungen<\/h3>Steigende Treibstoffkosten können sich auch auf Pauschalreisen auswirken. In diesem Fall gilt eine spezielle Regelung im italienischen Tourismuskodex, wonach der Preis nur dann geändert werden darf, wenn dies ausdrücklich im Vertrag vorgesehen ist und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.<BR \/><BR \/>Übersteigt die Preiserhöhung 8% des Gesamtpreises der Reise, hat der Reisende das Recht, ohne Stornogebühren vom Vertrag zurückzutreten. Es ist daher wichtig, die Vertragsbedingungen sorgfältig zu prüfen und Mitteilungen des Reiseveranstalters genau zu beachten.<h3>\r\nWann eine Stornierung ohne Gebühren möglich ist<\/h3>Die bloße Sorge um die internationale Lage berechtigt für sich genommen nicht zu einer kostenlosen Stornierung einer Reise. Liegen keine gegenteiligen offiziellen Hinweise vor, gelten die vertraglich vereinbarten Bedingungen. Für aktuelle Informationen zu Reisezielen empfiehlt es sich, sich auf der Website des Außenministeriums zu informieren.<BR \/><BR \/>Es ist jedoch vorgesehen, dass bei unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen am Reiseziel oder in dessen unmittelbarer Nähe, die (kurz) vor Reisebeginn bestehen und die Durchführung der Reise oder die Beförderung der Passagiere erheblich beeinträchtigen, der Reisende das Recht hat, vor Reisebeginn ohne Stornogebühren vom Vertrag zurückzutreten und eine vollständige Rückerstattung der geleisteten Zahlungen zu erhalten, jedoch ohne Anspruch auf weitergehenden Schadenersatz.