Warum Südtirols Wald für Investoren kaum interessant ist Warum Südtirols Wald für Investoren kaum interessant ist

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, explodierende Energiepreise – wer kann, investiert in Krisenzeiten in Immobilien oder in Grund und Boden. Das schlägt sich natürlich auf die Preise nieder. Während nördlich des Brenners der Wald mehr und mehr zum Investitionsobjekt wird, scheint diese Entwicklung in Südtirol auszubleiben.